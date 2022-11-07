В России продажи легковых автомобилей упали на 61,6%

По итогам ноября 2022 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили 46 тыс. 403 штуки. Это на 61,6% (74 тыс. 563 шт.) меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.
Отметим, что за январь-ноябрь в России было реализовано на 60,9% меньше машин, чем год назад. В ноябре 2021 года количество реализованных автомобилей составляло 120 тыс. 966 штук.
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