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Стал известен состав жюри премии «Серебряный Лучник» — Урал

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал вошли эксперты из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Судьям предстоит оценивать коммуникационные проекты, заявленные на конкурс по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба организатора мероприятия.

В этом году определять победителей регионального конкурса от Екатеринбурга приглашены креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов, создатель агентства проектов и событий Dream Team Event Екатерина Шихова, директор по работе с клиентами Deltaplan Group Анна Громова, руководитель направления PR в АКАР Урал Юлия Кочарина, директор по связям с общественностью и государственными органами Управляющей Компании «Уральский Завод Химического Машиностроения» Мария Кургина, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами по Уральскому округу розничной сети «Магнит» Дарья Маршук, главный редактор портала E1.RU Александр Ашбель и директор по внешним коммуникациям ПАО «МТС» на Урале Ксения Балашова.

В числе челябинских экспертов в жюри будут работать PR-эксперт-практик Алена Аксеновских, директор по коммуникациям федеральной сети «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар» Елена Вериго и руководитель коммуникационного агентства «Медиа Мастерская» Елена Романенко. Из Тюмени в состав судей конкурса вошла создатель профессионального сообщества «Свидетели маркетинга» Кристина Евграфова.

Председатель уральского жюри будет объявлен позднее: по традиции им станет один из членов Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Шорт-лист будет опубликован в конце января, а публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей состоятся 11 февраля. Оператором премии «Серебряный Лучник» — Урал выступает коммуникационное агентство АГТ.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 декабря на сайте luchnik-ural.ru.

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