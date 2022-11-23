Свердловские предприниматели за 11 месяцев получили госгарантии на 4,9 млрд рублей для привлечения кредитов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за 11 месяцев выдал местным бизнесменам 1 тыс. 102 поручительства на сумму 4,9 млрд руб., что позволило предпринимателям привлечь кредитные ресурсы на сумму более 12 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает департамент информационной политики региона.



Так, СОФПП с целью обеспечения кредита Сбербанка в размере 5 млн руб. выдал хлебопекарным производствам поручительство на сумму 2,5 млн руб.



Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, финансовая поддержка позволит промышленникам развить производство, что скажется на жизни большого количества людей.



«В инструментах фонда есть несколько видов поручительств и собственная линейка займов, в том числе на начало дела. Это заем «Старт», позволяющий сумму до 5 млн руб. получить по ставке от 7,5% годовых», — подчеркнул он.



Отметим, что в августе 2022 года губернатор Евгений Куйвашев подчеркивал, что развитие малого и среднего бизнеса является стратегическим для экономики региона вопросом. Он призвал активно вовлекать малый бизнес в импортозамещение, построение новых логистических цепочек и оказывать ему поддержку в приоритетном порядке.