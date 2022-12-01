Курс доллара США на Московской бирже вырос до 62,95 руб., евро — до 66,06 руб.

УрБК, Москва, 06.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 62,95 руб., европейской — 66,06 руб. Уточним, что на момент закрытия торгов 5 декабря курс доллара США составлял 62,35 руб., евро — 65,99 руб.

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