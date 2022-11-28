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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В январе-сентябре 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 419,1 млрд руб., что на 6,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-сентябре этого года отмечается в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (87,8%), «деятельность финансовая и страховая» (87,5%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (86,9%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (48,6%), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (45,5%), «деятельность в области информации и связи» (44,4%).

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