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Вчера, 12:06

Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 45,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В январе-декабре 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 321,4 млрд руб., что на 45,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-декабре 2022 года отмечается в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (89,2%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (88%), «деятельность финансовая и страховая» (87,5%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (58,3%), «добыча полезных ископаемых» (44,8%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (42,5%), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (40,9%).

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