Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В январе-сентябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...01.09.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В январе-июне 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...01.08.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В январе-мае 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...15.03.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 45,8%
В январе-декабре 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...15.03.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 45,8%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В январе-декабре 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...