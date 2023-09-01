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Сегодня, 15:01

Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос более чем на треть

В январе-сентябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 574,8 млрд руб., что на 33,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-сентябре этого года отмечается в сегментах «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (88,4%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (86,8%), «Строительство» (86,4%), «Деятельность финансовая и страховая» (85,7%), «Обрабатывающие производства» (84%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (63,7%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (39,1%), «Добыча полезных ископаемых» (37,5%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (35,8%), «Образование» (35,3%).
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