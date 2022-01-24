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В Сухом Логе приставы приостановили работу кафе «Ямагучи» на 90 дней из-за санитарных нарушений

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Судебные приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу кафе «Ямагучи» в Сухом Логе. Организация обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Установлено, что в точке общепита на ул. М. Горького, 11 нарушены требования по хранению и приготовлению продуктов, а технологическое и холодильное оборудование не были разделены. В сырьевом цехе обнаружены подтекания с потолка, трубы отопления и водоснабжения не зашиты в короба. Из-за этого отсутствует стык между полом и стеной, а также в этом месте скапливаются грязь и остатки приманки для грызунов. В сырьевом цехе стены покрыты плесенью. Допущено совместное хранение рабочей и верхней одежды.

Обнаруженные нарушения признаны несущими угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих заведение. Суд признал организацию виновной в правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

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