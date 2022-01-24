В Сухом Логе приставы приостановили работу кафе «Ямагучи» на 90 дней из-за санитарных нарушений

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Судебные приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу кафе «Ямагучи» в Сухом Логе. Организация обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
Установлено, что в точке общепита на ул. М. Горького, 11 нарушены требования по хранению и приготовлению продуктов, а технологическое и холодильное оборудование не были разделены. В сырьевом цехе обнаружены подтекания с потолка, трубы отопления и водоснабжения не зашиты в короба. Из-за этого отсутствует стык между полом и стеной, а также в этом месте скапливаются грязь и остатки приманки для грызунов. В сырьевом цехе стены покрыты плесенью. Допущено совместное хранение рабочей и верхней одежды.
Обнаруженные нарушения признаны несущими угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих заведение. Суд признал организацию виновной в правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность кафе «Навруз» (ул. Данилы ...03.11.2021 Свердловские приставы приостановили работу Богдановичского политехникума на 30 суток
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. Судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность Богдановичского политехникума. ...26.02.2019 В Каменске-Уральском приостановлена работа кафе «Шаурма» из-за антисанитарии
УрБК, Каменск-Уральский, 26.02.2019. Судебные приставы Каменск-Уральского закрыли на 90 суток павильон общественного ...11.12.2015 Владельца кафе «Сайгон» в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2015. Владельца кафе «Сайгон» в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения санитарных норм, ...06.08.2012 Судебные приставы приостановили деятельность цеха и кафе «Сушкоф»
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2012. Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга УФССП России по ...