УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Доходная часть федеральной казны в 2023 году составит 26,13 трлн руб., расходная — 29,056 трлн руб. В 2024 году поступит 27,24 трлн руб., будет израсходовано 29,43 трлн руб. В 2025 году эти показатели достигнут 27,98 трлн и 29,24 трлн руб. соответственно. В итоге в течение всех трех лет бюджет будет иметь дефицит: 2% ВВП в 2023 году, 1,4% — в 2024 году, 0,7% — в 2025 году.
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...24.11.2022 Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 24.11.2022. Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023 и плановый период ...07.12.2021 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. ...07.12.2021 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год
УрБК, Москва, 07.12.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый ...