Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете

УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.



Доходная часть федеральной казны в 2023 году составит 26,13 трлн руб., расходная — 29,056 трлн руб. В 2024 году поступит 27,24 трлн руб., будет израсходовано 29,43 трлн руб. В 2025 году эти показатели достигнут 27,98 трлн и 29,24 трлн руб. соответственно. В итоге в течение всех трех лет бюджет будет иметь дефицит: 2% ВВП в 2023 году, 1,4% — в 2024 году, 0,7% — в 2025 году.