Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет прямую линию для жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Губернатор Свердловской области проведет прямую линию, где ответит на вопросы жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Трансляция состоится 9 декабря в 12.00 в эфире «Областного телевидения» и на странице «Свердловская область» во «ВКонтакте».
Оставить свои вопросы для губернатора можно до 20.00 8 декабря по телефону 8-800-100-59-46.
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