В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки за год выросли более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в октябре 2022 года выросли на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за год увеличились на 17,6%.



Помимо этого, за указанный период выросли цены производителей промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции — на 4,6% и 7% соответственно.