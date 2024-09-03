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В Свердловской области цены на продукцию инвестиционного назначения за год выросли на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в январе-августе 2024 года выросли на 10,5% по сравнению с показателем того же периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Кроме того, цены производителей на строительную продукцию за год увеличились на 11,1%, затраты на приобретение машин и оборудования инвестиционного назначения — на 9,5%.

В свою очередь, цены на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в регионе за год выросли на 12,1%.
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