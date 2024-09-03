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03.09.2024

В Свердловской области цены на продукцию инвестиционного назначения за год выросли на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в июле 2024 года выросли на 9,4% по сравнению с показателем того же периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Кроме того, цены производителей на строительную продукцию за год увеличились на 13,6%, затраты на приобретение машин и оборудования инвестиционного назначения — на 5,2%.

В свою очередь, цены на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в регионе за год выросли на 12,8%.
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