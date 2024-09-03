В Свердловской области цены на продукцию инвестиционного назначения за год выросли на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2024 ...

На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 44%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 ...

На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2024 ...

На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 57%

В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки за год выросли более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в октябре 2022 года выросли на ...