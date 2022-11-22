Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 24%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 46 тыс. 326 случаев ОРВИ, что на 24% выше показателя прошлой недели и на 39,7% — среднего многолетнего уровня. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 22 тыс. 963 случая заболевания ОРВИ. Это на 26,6% больше уровня прошлой недели и на 33,1% — среднего многолетнего уровня. Отмечается, что в структуре заболеваемости 61% составляют дети.

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