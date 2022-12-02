В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Корепина

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года будет перекрыто движение транспорта по улице Корепина, от Балаклавского тупика до улицы Шефской.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на участке будут проводиться работы по строительству тепловых сетей.
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