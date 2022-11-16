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УБРиР открыл в Екатеринбурге новый офис для частных клиентов

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Екатеринбурге офис нового формата, предназначенный для частных клиентов. Новое отделение работает в smart-формате: без касс, но с банкоматами и отдельной комнатой для совершения сделок с крупными суммами. Филиал находится по адресу ул. Московская, 190, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Мы развиваем онлайн-каналы обслуживания и активно призываем наших клиентов оформлять продукты банка через мобильное приложение, интернет-банк или банкоматы. Вместе с тем, мы понимаем, что есть большая часть людей, которым по-прежнему привычно приходить для решения своих финансовых задач именно в офис. Исходя из этих знаний о клиентах, появился такой вид офисов, который работает в синергии с нашими дистанционными каналами обслуживания», — отметил управляющий директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Денис Бабушкин.

Чтобы проводить крупные операции, в офисе предусмотрена отдельная комната с банкоматом и счетчиком банкнот. Менеджеры отделения через АТМ и онлайн-банк консультируют клиентов, как выполнять привычные банковские операции. Если же клиенту smart-офиса требуется получить, например, крупную сумму наличными, он может обратиться в ближайший флагманский офис с кассой для проведения своей операции.

«В банке в целом с начала года растет активная база клиентов. В Екатеринбурге в ноябре в сравнении с началом года количество пользователей наших услуг стало на 10% больше или на 17 тыс. 700 клиентов соответственно. Мы активно развиваем нашу офисную сеть и открываем новые отделения в оптимальных по трафику местах», — отметил Денис Бабушкин.

Новый офис работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 и в субботу — с 10.00 до 17.00.

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