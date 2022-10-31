Сотрудники свердловского Роспотребнадзора за год забраковали 2,5% проверенной хлебобулочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. За 2022 год специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проверили более 4 т хлебобулочной продукции, из которых забраковали 0,1 т (2,5%), сообщается на сайте ведомства.
Товары забраковали по причине нарушения правил маркировки, отсутствия сопроводительных документов.
За прошедший год на базе Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области было выполнено 4 тыс. 560 проб хлебобулочной продукции на соответствие требованиям нормативных документов. Из них неудовлетворительные результаты показали 102 пробы (2,2%).
Также 2 тыс. 796 проверок прошло по микробиологическим показателям. Из них 208 проб (7,4%) оказались неудовлетворительными. По физико-химическим показателям проведено 424 пробы, забраковано — 33 (7,8%).
Кроме того, специалисты ведомства проверили качество кондитерской продукции на 36 объектах, нарушения установлены на 26 (72,2%). Не соответствующая нормативным требованиям продукция была изъята из оборота.
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