УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:42

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора за год забраковали 2,5% проверенной хлебобулочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. За 2022 год специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проверили более 4 т хлебобулочной продукции, из которых забраковали 0,1 т (2,5%), сообщается на сайте ведомства.

Товары забраковали по причине нарушения правил маркировки, отсутствия сопроводительных документов.

За прошедший год на базе Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области было выполнено 4 тыс. 560 проб хлебобулочной продукции на соответствие требованиям нормативных документов. Из них неудовлетворительные результаты показали 102 пробы (2,2%).

Также 2 тыс. 796 проверок прошло по микробиологическим показателям. Из них 208 проб (7,4%) оказались неудовлетворительными. По физико-химическим показателям проведено 424 пробы, забраковано — 33 (7,8%).

Кроме того, специалисты ведомства проверили качество кондитерской продукции на 36 объектах, нарушения установлены на 26 (72,2%). Не соответствующая нормативным требованиям продукция была изъята из оборота.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.10.2022 Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 2 тонн проверенной мясной продукции

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2022 года ...

28.10.2022 Специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали 4,8 тонны проверенной молочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2022 года ...

13.07.2022 Специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали почти 5 тонн проверенной молочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2022 года ...

13.12.2021 За девять месяцев свердловский Роспотребнадзор забраковал полтонны кондитерских изделий

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. За январь-сентябрь 2021 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...

07.08.2019 Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 1 тонны рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии проверили ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала11.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
Архив новостей
Декабрь 2022 (97)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18