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На улицах Кировского и Железнодорожного районов Екатеринбурга запретят парковку автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге в ближайшее время на улицах Кировского и Железнодорожного районов появятся новые дорожные знаки в местах, где нельзя будет останавливаться автотранспорту. Их цель — повысить пропускную способность улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение о размещении дополнительных знаков было принято после обращения в администрацию жителей города, которые неоднократно просили увеличить пропускную способность на некоторых улицах Екатеринбурга.

Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на улице Первомайской, от улицы Мира до улицы Гагарина, и на улице Технической, от улицы Надеждинской до проезда Теплоходного.

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