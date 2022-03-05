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Оборот организаций Среднего Урала в сфере добычи полезных ископаемых за год снизился на 21%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области оборот организаций в январе-октябре 2022 года составил 8 трлн 595 млрд 592 млн руб., что на 23,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, за год заметно снизился оборот предприятий в сферах «производство кокса и нефтепродуктов» (на 61,1%), «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (на 43,3%), «добыча полезных ископаемых» (на 21%), а также «торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт» (на 20,2%).

В свою очередь, значительный рост оборота зафиксирован в сферах «производство текстильных изделий» (на 35,7%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 34,7%), «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (на 31,9%), а также «производство напитков» (на 29,2%).

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