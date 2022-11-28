Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 28 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. 247 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,9%. С начала года средняя цена предложения увеличилась на 9,2%, за год — на 11,4%.