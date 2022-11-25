Двухдневную конференцию по личностному росту для предпринимателей посетило более 700 участников

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Екатеринбурге 30 ноября и 1 декабря прошла масштабная конференция PRO Движение по личностному росту и продвижению. В двухдневном марафоне приняло участие 15 спикеров со всей России и более 700 участников. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«Конференция объединила бизнес-тренеров, экспертов в коучинге, психологии, наставничестве, специалистов по продвижению, формированию личного бренда, масштабированию бизнеса. Два дня в режиме нон-стон прошла насыщенная образовательная программа с элементами нетворкинга, мы предоставили возможность заявить о себе и найти партнеров для каждого участника. Следующую масштабную конференцию планирую проводить весной будущего года», — отметила организатор Ольга Шаталова.
Среди «звездных» спикеров в конференции отметились создатель книжного клуба, автор канала «Не принято обсуждать» Ольга Чебыкина, тренер по дизайну голоса и речи, основатель самого масштабного в СНГ курса по публичным выступлениям «Голос может» Седа Каспарова, маркетолог-смысловик, автор книги «Как выжить в кризис» Вероника Кромбергер. Эксперты делились рабочими инструментами и личными секретами успешного построения бизнес-процессов.
Ментор и наставник предпринимателей Юна Ильина делала «живые» разборы с участниками конференции и делилась методикой достижения истинных целей, в том числе через систему самоменеджмента.
О личной трансформации через управляемую мотивацию для финансового роста говорила дипломированный клинический психолог, основатель Коучинговой компании PSYSOLVE Полина Большакова.
Предприниматель с командой более 200 человек, сертифицированный коуч Юлия Куманяева рассказала о собственной методике по систематизации бизнеса и личностному росту.
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