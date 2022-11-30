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Структура ММК признана лучшим поставщиком материалов для металлургического производства

УрБК, Магнитогорск, 02.12.2022. По результатам оценки поставщиков, которую проводило ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (ОАО «БМЗ»), высший балл получило ОАО «ММК-МЕТИЗ».

ММК-МЕТИЗ заслужил высокую оценку за поставки проволоки порошковой с наполнителями СК30, серы, графита и ферробора, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

В соответствии с методикой оценки поставщика удовлетворенности качеством по поставкам вышеуказанной продукции значение коэффициента IQB для ММК-МЕТИЗ составило 100%. Оценка была проведена в соответствии с действующей в ОАО «БМЗ» корпоративной системой менеджмента и на основании стандарта предприятия «Закупки. Порядок работы с поставщиками» по итогам работы за период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

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