С начала 2022 года объем выдачи кредитов под залог недвижимости в УБРиР вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили рост объема выдачи кредитов под залог недвижимости. С начала года этот показатель увеличился на 30%. Наиболее востребован данный вид кредитования среди физических лиц в крупных городах, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
«Мы видим в продукте большой потенциал. Пока интерес к кредиту под залог недвижимости в силу специфики только набирает обороты, но в некоторых регионах объемы выдач существенно превысили плановые бизнес-метрики», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.
Наибольшим спросом кредитование под залог недвижимости пользуется у клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах доля данного продукта в общем объеме выдач с начала года выросла в два раза и составила в ноябре 17%.
Кредит под залог недвижимости позволяет получить сумму до 15 млн руб. на любые цели. Средства банка можно привлечь для покупки автомобиля или нетипового объекта недвижимости. В УБРиР максимально можно взять 70% от стоимости залога на срок до 15 лет. В качестве гарантии возврата денег может выступать жилье заемщика. Ставка начинается от 10,4% годовых.
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