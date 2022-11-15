С начала 2022 года объем выдачи кредитов под залог недвижимости в УБРиР вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили рост объема выдачи кредитов под залог недвижимости. С начала года этот показатель увеличился на 30%. Наиболее востребован данный вид кредитования среди физических лиц в крупных городах, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



«Мы видим в продукте большой потенциал. Пока интерес к кредиту под залог недвижимости в силу специфики только набирает обороты, но в некоторых регионах объемы выдач существенно превысили плановые бизнес-метрики», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.



Наибольшим спросом кредитование под залог недвижимости пользуется у клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах доля данного продукта в общем объеме выдач с начала года выросла в два раза и составила в ноябре 17%.



Кредит под залог недвижимости позволяет получить сумму до 15 млн руб. на любые цели. Средства банка можно привлечь для покупки автомобиля или нетипового объекта недвижимости. В УБРиР максимально можно взять 70% от стоимости залога на срок до 15 лет. В качестве гарантии возврата денег может выступать жилье заемщика. Ставка начинается от 10,4% годовых.