Противоречия общепита

Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2022 году 22% россиян стали реже посещать заведения общественного питания. По данным аналитиков, сохранили прежнюю частоту посещения 30% респондентов, а чаще ходить стали 3%. Еще 43% сказали, что не привыкли ходить в кафе и рестораны.



«Сократили расходы на питание в кафе и ресторанах преимущественно россияне 25-34 и 35-44 лет (35% и 31%), аудитория с высшим образованием (28%), граждане, характеризующие свое материальное положение как плохое (30%), и активные потребители интернета (31%)», — отмечается в исследовании.



Доля россиян, которые посещают заведения общепита, во многом зависит от возраста респондентов и территории проживания. Так, среди россиян старше 60 лет доля не посещающих общепит достигла 70%, а среди жителей сел и населенных пунктов до 100 тыс. человек таких опрошенных оказалось 49-53%.



При этом, по данным Свердловскстата, оборот региональных предприятий общественного питания в январе-сентябре 2022 года вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,7 млрд руб.



Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев считает, что эти два показателя — падение посещаемости и рост оборотов — не связаны напрямую.



«Эти две величины нельзя связывать, правы и те и другие, но каждый по-своему. Смотря как считать», — сказал эксперт.



Он пояснил, что рост оборотов во многом связан с ростом цен на продукты.



«Что касается роста, то на сегодняшний день можно говорить, что общий рост цен на продукты питания составил гораздо больше 27,7%. А предприятия общественного питания работают на тех же продуктах, которые продаются в общедоступной продуктовой сети. И естественен рост выручки», — подчеркивает Олег Пономарев.



Он считает, что если бы в своем исследовании Свердловскстат сравнивал другие показатели, например, выражающиеся не в деньгах, а в килограммах, то цифры были бы другие.



Показатели снижения посещаемости заведений общепита вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области также считает не полностью отражающими реальную картину.



«Данные о снижении посещаемости необходимо разделять по сегментам, потому что там не все так ровно. Например, количество посещений заведений среднего ценового диапазона уменьшилось, а в предприятиях фастфуда мы, наоборот, фиксируем рост», — рассказал эксперт.



Совладелец кофейни «Кофе & КешьYou» Игорь Дедик также отметил, что для его заведения отмечается сокращение количества посетителей. Причем это фиксируется среди постоянных клиентов в возрасте до 40 лет. Одновременно у заведения уменьшился средний чек.



«Посещать реже стали, да. И средний чек уменьшился: в прошлом году он составлял 250-300 руб. для нашего заведения. Сейчас стал около 200 руб.», — сказал Игорь Дедик.



При этом совладелец кофейни подчеркнул, что роста оборотов у заведения не произошло.



Олег Пономарев считает, что одной из главных причин, по которым россияне стали реже посещать заведения общепита, стала общая ситуация в стране, в том числе связанная с постпандемийными последствиями. А показатели роста оборотов обусловлены в том числе тем, что в конце 2021 года, с 30 октября по 28 декабря, заведения общепита работали по QR-кодам, и гостевой поток был сильно ограничен.



Следовательно, в предновогодний период кафе и рестораны не получили традиционного для этого времени года потока клиентов и потеряли в общегодовом обороте.



Стоит отметить, что, по данным администрации Екатеринбурга, в городе работает 2 тыс. 589 предприятий общественного питания на 170 тыс. 224 места. При этом в планах муниципальных властей по стратегическому проекту «Кухня на любой вкус» довести число кафе и ресторанов до 2 тыс. 828 единиц к 2025 году.



Впрочем, как отмечают эксперты, все будет зависеть не только от количества вновь открывшихся заведений, но и от покупательского спроса горожан и гостей Екатеринбурга.