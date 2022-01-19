«Атомстройкомплекс» получил золотой знак «Надежный застройщик 2022»

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. «Атомстройкомплекс» подтвердил свое право на обладание золотым знаком «Надежный застройщик» и вновь получил его. Эта награда выдается с 2014 года предприятиям, которые соблюдают законные права и интересы участников долевого строительства. Награждение прошло на саммите «Надежный застройщик России» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



«Ежегодно наша компания входит в тройку лидеров в Екатеринбурге по объему ввода жилья. Сейчас у нас в работе более десятка проектов по строительству жилых домов в разных районах города. Соблюдение качества и сроков строительства — наш приоритет. Успешно следовать ему позволяет собственное производство, свой проектный институт, парк передовой строительной техники и, безусловно, колоссальный профессиональный опыт», — отметил коммерческий директор «Атомстройкомплекса» Данил Кузнецов.



«Атомстройкомплекс» соблюдает сроки строительства своих жилых домов, а также сотрудничает с правительством Свердловской области в сфере помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В 2020 году девелопер достроил за обанкротившейся компанией долгострой в центре города, передав обманутым дольщикам более 50 квартир. До этого «Атомстройкомплекс» помогал пострадавшим дольщикам в Екатеринбурге, Арамили и поселке Светлый. В 2016 году компания спроектировала и построила отдельный дом для граждан, числящихся в областном реестре обманутых дольщиков.