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В Свердловской области внедрен региональный инвестиционный стандарт

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Свердловская область попала в число 31 пилотного региона, где в 2022 году внедрен региональный инвестиционный стандарт. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Этот механизм направлен на создание единых правил для инвесторов и максимально благоприятных условий для работы. Он сделан на основе независимой оценки бизнес-сообществ и региональных инвесторов.

Стандарт в первую очередь направлен на минимизацию затрат инвесторов на получение государственных услуг, сокращение сроков и количества процедур в рамках инвестиционного цикла. В апреле в Свердловской области была организована региональная инвестиционная группа, которая выполняет общую оценку инвестиционной среды и ожиданий предпринимательского сообщества.

Кроме того, в регионе созданы 11 алгоритмов действий инвестора по получению услуг, связанных с реализацией проекта. Актуализирована инвестиционная карта, отражающая информацию о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах на территории региона, сведения об инфраструктуре и природных ресурсах.

«Инвестирование — процесс сложный, и для областных властей безусловный приоритет сделать этот процесс инвестирования максимально комфортным. Не декларативно, а на практике. Для этого надо установить понятные правила и единый инвестиционный стандарт, чтобы каждый инвестор понимал алгоритм действий и взаимодействий, видел возможности для инвестирования на инвестиционной карте, знал к кому обратиться для решения проблем на каждом этапе», — прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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