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Жители Екатеринбурга оценили желаемый размер пенсии в 47,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Жители Екатеринбурга оценили желаемый размер пенсии в среднем в 47,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Отметим, что по итогам 2021 года «пенсия мечты» в уральской столице составляла 42,4 тыс. руб., а в апреле 2022 года — 44,4 тыс. руб. Кроме того, по желаемому размеру пенсии Екатеринбург занимает третье место среди российских городов.

Если говорить о результатах по стране, то среднестатистический россиянин хочет получать в старости 46,4 тыс. руб. месяц. Мужчины назвали приемлемой сумму в 47,2 тыс. руб., женщины — в 45,5 тыс. руб. Чем выше возраст и доходы опрошенных, тем большую пенсию они хотят.

Отметим, что, по данным Пенсионного фонда России, в III квартале средний размер пенсии в стране составил 18 тыс. 503 руб. В Свердловской области — 19 тыс. 276 руб.

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