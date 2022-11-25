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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 21 по 29 ноября 2022 года выросли на 0,2% и составили 60,94 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 и АИ-95 реализуется по прежним ценам — 46,8 руб. и 50,43 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась на 0,78%, до 57,94 руб.

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