Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил глав региональных минздрава и госжилстройнадзора

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о назначении Андрея Карлова региональным министром здравоохранения и Алексея Россолова — директором департамента государственного жилищного и строительного надзора. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Андрей Карлов начинал свою карьеру врачом-интерном в детской хирургии, проделав путь до главврача. В 2020 году он возглавил минздрав. Алексей Россолов работает в исполнительных органах государственной власти Свердловской области с 2012 года. В 2015 году он возглавил департамент государственного жилищного и строительного надзора региона.



Уточним, что после губернаторских выборов члены правительства Свердловской области ушли в отставку и вели свою работу в статусе исполняющих обязанности. Постепенно Е. Куйвашев отдает указы о назначении участников правительства.