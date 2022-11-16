Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил глав региональных минздрава и госжилстройнадзора

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о назначении Андрея Карлова региональным министром здравоохранения и Алексея Россолова — директором департамента государственного жилищного и строительного надзора. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Андрей Карлов начинал свою карьеру врачом-интерном в детской хирургии, проделав путь до главврача. В 2020 году он возглавил минздрав. Алексей Россолов работает в исполнительных органах государственной власти Свердловской области с 2012 года. В 2015 году он возглавил департамент государственного жилищного и строительного надзора региона.
Уточним, что после губернаторских выборов члены правительства Свердловской области ушли в отставку и вели свою работу в статусе исполняющих обязанности. Постепенно Е. Куйвашев отдает указы о назначении участников правительства.
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