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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 61,09 руб., евро — до 63,85 руб.

УрБК, Москва, 01.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 61,09 руб., европейской — 63,85 руб.

Уточним, что на момент закрытия торгов 30 ноября курс доллара США составлял 60,99 руб., евро — 63,07 руб.

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