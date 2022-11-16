В Челябинске при отмене льготной ипотеки средний платеж по ней составит треть от доходов семьи

УрБК, Челябинск, 01.12.2022. По Челябинску льготная ипотека занимает в среднем 25% от дохода семьи. При ее отмене эта доля увеличится до 33%, свидетельствуют данные совместного исследования «Циан» и hh.ru.
При этом Челябинск входит в число российских городов, где доля выплат по ипотеке занимает самую небольшую часть семейного бюджета. Согласно данным исследования, это связано с относительно невысокой ценой недвижимости и не самыми низкими заработными платами в сравнении с другими локациями, попавшими в выборку.
Помимо этого, у семьи в Челябинске после выплаты льготной ипотеки сверх прожиточного минимума остается 33 тыс. руб. Если же ее отменят, то этот показатель снизится до 24,7 тыс. руб.
Если семье помимо выплат по льготной ипотеке приходится тратить деньги на аренду квартиры, то после вычета платежа по льготной ипотеке, прожиточного минимума и стоимости аренды однокомнатной квартиры от доходов семьи в Челябинске остается в среднем 18,4 тыс. руб. После отмены льготной ипотеки этот показатель снизится до 10,1 тыс. руб.
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