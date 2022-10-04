В Екатеринбурге при отмене льготной ипотеки средний платеж по ней составит 45% от доходов семьи

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. По Екатеринбургу льготная ипотека занимает в среднем 34% от дохода семьи. При ее отмене эта доля увеличится до 45%, свидетельствуют данные совместного исследования «Циан» и hh.ru.
Помимо этого, у семьи в Екатеринбурге после выплаты льготной ипотеки сверх прожиточного минимума остается 29 тыс. руб. Если же ее отменят, то этот показатель снизится до 16,6 тыс. руб.
Если семье помимо выплат по льготной ипотеке приходится тратить деньги на аренду квартиры, то после вычета платежа по льготной ипотеке, прожиточного минимума и стоимости аренды однокомнатной квартиры от доходов семьи в Екатеринбурге остается в среднем 6 тыс. руб. После отмены льготной ипотеки семье будет не хватать 6,4 тыс. руб. для покрытия всех этих расходов.
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