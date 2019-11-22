Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения на особо охраняемых природных территориях

УрБК, Челябинск, 30.11.2022. Природоохранная прокуратура Южного Урала выявила ряд нарушений законодательства в работе ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Проверка проводилась в государственных природных биологических заказниках Бродоколмакский, Шуранкульский, Шабуровский и Варламовский, в Челябинском (городском) и Каштакском борах, сообщает пресс-служба ведомства.



Так, на территориях Челябинского (городского) и Каштакского боров, Шабуровского и Варламовского заказников было выявлено недостаточное количество аншлагов с информацией о границах территорий. В Каштакском бору и Варламовском заказнике обнаружены свалки бытовых отходов.



По результатам проверки Челябинская природоохранная прокуратура внесла представление директору ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» об устранении нарушений. В результате чего они были устранены, свалки ликвидированы, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.