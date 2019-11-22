УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:37

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения на особо охраняемых природных территориях

УрБК, Челябинск, 30.11.2022. Природоохранная прокуратура Южного Урала выявила ряд нарушений законодательства в работе ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Проверка проводилась в государственных природных биологических заказниках Бродоколмакский, Шуранкульский, Шабуровский и Варламовский, в Челябинском (городском) и Каштакском борах, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на территориях Челябинского (городского) и Каштакского боров, Шабуровского и Варламовского заказников было выявлено недостаточное количество аншлагов с информацией о границах территорий. В Каштакском бору и Варламовском заказнике обнаружены свалки бытовых отходов.

По результатам проверки Челябинская природоохранная прокуратура внесла представление директору ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» об устранении нарушений. В результате чего они были устранены, свалки ликвидированы, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2019 Компания «Промстроймонтаж» в Екатеринбурге оштрафована на 300 тыс. рублей за вред лесопарку «Лесоводов России»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. По требованию прокуратуры за нарушение правил использования природных ресурсов на особо ...

16.10.2019 Челябинская прокуратура выявила нарушения экологического законодательства на комбинате «Магнезит»

УрБК, Челябинск, 16.10.2019. Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения обязательных экологических ...

30.07.2019 Природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные автостоянки у озера Увильды

УрБК, Челябинск, 30.07.2019. Челябинская природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные ...

23.11.2018 «РЖД» оштрафовали на 150 тыс. рублей за загрязнение заказника «Озеро Таватуй»

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. ОАО «Российские железные дороги» оштрафовали на 150 тыс. руб. за загрязнение почвы в ...

14.08.2017 Возбуждено уголовное дело в связи с размещением отходов на территории памятника природы «Белоярский сосновый бор»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила несанкционированное ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18