Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,35%

УрБК, Москва, 30.11.2022. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,8 руб., евро — 62,98 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,35%, европейской — на 0,33%.

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