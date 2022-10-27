«Урал» заработал больше других за групповой этап футбольного Кубка России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга отлично выступил на групповой стадии обновленного Кубка России, и вместе со спортивными успехами добился немалых «финансовых высот».







Подопечные Виктора Гончаренко невероятно преобразились во второй половине осени, не проигрывая своим соперникам уже на протяжении более десятка матчей во всех соревнованиях. Особенно здорово «Урал» выглядит в Кубке России, где коллектив увереннее всех прошел групповую стадию на «Пути РПЛ».



Это принесло свои плоды и в финансовом плане. Благодаря пяти победам и одной ничьей на групповом этапе Кубка России, «Урал» заработал более 86 миллионов рублей призовых денег. И это больше чем любой другой участник кубкового турнира в текущем сезоне.



Безусловно, успехи «Урала» не остались незамеченными и экспертами беттинг-сферы, которые уже заметно улучшили свой прогноз относительно перспектив представителя Свердловской области в национальном кубке. В частности, одним из семи главных претендентов на трофей команду Виктора Гончаренко считают теперь и аналитики известной компании 1xBet, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол. Те болельщики, которые уже знают, как использовать промокод 1xBet, чтобы получать дополнительное вознаграждение за ставки на матчи Кубка России, наверняка уже заметили, что сейчас вероятность завоевания трофея «Уралом» возросла до отметки в 10% шансов. Это весьма солидный показатель для коллектива, который еще в начале этого сезона считался одним из главных аутсайдеров РПЛ.



Отметим также, что бонусы букмекерских контор любители футбола могут также отыгрывать и на итогах чемпионата России, где «Урал» отправился на зимний перерыв, занимая десятое место в турнирной таблице. При этом к моменту прихода на пост главного тренера команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко команда находилась на дне таблицы с нулем побед на счету. А сейчас у коллектива из Екатеринбурга действующая серия в Премьер-лиге из семи туров без поражений, и в пяти из этих матчей «Урал» одержал над своими соперниками победы. Удивительное преображение команды!



Возвращаясь к теме доходов российских клубов элитного дивизиона в групповом турнире Кубка России, отметим, что второе место по финансовой успешности после «Урала» в этом соревновании разделили сразу пять клубов – московские «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», а также «Краснодар» и «Крылья Советов», заработавшие по 77 миллионов рублей.



Наименее «доходными» участниками турнира стали «Химки» и «Факел» из Воронежа. На счету этих клубов по итогам выступления в кубке страны окажется примерно по 28 миллионов рублей.