УрБК, Москва, 30.11.2022. В России может закрыться каждый второй торговый центр. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.
В Российском совете торговых центров (РСТЦ) рассказали, что сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров. В ближайшее время их число может вырасти еще на 70-100 объектов.
При этом президент Magic Group Александр Перемятов утверждает, что сейчас под угрозой половина всех торговых центров в стране. По его словам, в каждой локации есть как минимум два конкурирующих объекта. Рано или поздно один из них начнет доминировать и перетянет на себя трафик, а потом и арендаторов.
Гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин соглашается с тем, что половина ТЦ находятся в зоне риска. Он связывает это с высокой закредитованностью участников рынка.
По данным «Авито Недвижимости», с января по октябрь 2022 года объем предложения ТЦ площадью от 10 тыс. кв. м. и более по всей стране увеличился примерно на 14%.
Главными причинами проблем торговых центров управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский назвал неудачные концепции, неэффективное управление и высокую конкуренцию. Также серьезным ударом стал уход зарубежных брендов. Причем этот процесс шел растянуто, что мешало владельцам объектов принимать решения по дальнейшей стратегии.
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