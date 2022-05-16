Автомобили Renault не попадут в программу льготного автокредитования

УрБК, Москва, 30.11.2022. Автомобили французского производителя Renault не попадут в программу льготного автокредитования. Такое решение было принято Минпромторгом РФ в связи с уходом компании с российского рынка, сообщает «Прайм».
«Принимая во внимание уход компании Renault с российского рынка, дальнейшая поддержка реализации автомобилей данной марки за счет федерального бюджета представляется нецелесообразной», — говорится в сообщении.
Ранее российские дилеры обращались в министерство с просьбой включить произведенные в РФ автомобили Renault в программу льготного автокредитования. В дилерских центрах страны еще есть около 5 тыс. таких машин, которые были куплены в мае по высокой цене, а льготное автокредитование позволило бы их продать, рассказал собеседник издания.
Сам автоконцерн ушел с российского рынка в середине мая. Московский завод был передан правительству Москвы, а доля в «АвтоВАЗе» — подведомственному Минпромторгу РФ «ФГУП» НАМИ. Сервисным обслуживанием машин Renault в России и поставкой запчастей к ним занимается «АвтоВАЗ».
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