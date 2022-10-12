В Москве прошла презентация книги уральской писательницы о жизни Екатеринбурга в 90-е годы

УрБК, Москва, 30.11.2022. В московском «Библио-Глобусе» прошла презентация новой книги Марины Голубицкой «Два писателя или ключи от чердака». Действие романа происходит в Екатеринбурге конца 1990-х — начала 2000 годов.
Работу над книгой автор начала 20 лет назад, но широкий читатель увидел ее только сейчас. Роман посвящен Александру Верникову — известному екатеринбургскому писателю, поэту, специалисту по художественному переводу с английского, который стал прототипом главного героя, Игоря Чмутова.
Рассказывая о Екатеринбурге конца 90-х, Марина Голубицкая знакомит читателя с его знаменитыми личностями, выведенными под реальными именами, — драматургом Николаем Колядой, поэтом Борисом Рыжим, художниками, писателями, политиками, теми, кто формировал культурную и общественную жизнь города тех лет.
По словам автора, несмотря на то, что в книге детально прописана действительность 1990-х годов, это не документалистика и не мемуары.
«Ключи от чердака» я старалась писать честно, почти документально, хотя, признаться, много раз текст переделывала. Тем не менее, это — не автобиография. Книга написана на основе прожитого опыта и в духе времени — в жанре автофикшн», – рассказала на презентации в Москве Марина Голубицкая.
Напомним, что в Екатеринбурге новую книгу автор представила раньше, чем в Москве: презентация состоялась 14 октября в книжном магазине «Пиотровский».
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