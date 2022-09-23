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«ММК-МЕТИЗ» завершил работы по сертификации семипроволочных стабилизированных канатов

УрБК, Магнитогорск, 30.11.2022. ОАО «ММК-МЕТИЗ» завершило работы по сертификации стальных арматурных семипроволочных стабилизированных канатов по ГОСТ Р 53772 и ГОСТ 13840. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Добровольная сертификация была проведена на основании требований потребителей и с учетом окончания срока действия выданных ранее сертификатов соответствия.

В ходе работ прошел анализ производства канатов в производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов. Комиссия Органа по сертификации изучила производственный процесс изготовления канатов, нормативную и технологическую документацию, метрологическое обеспечение технологического процесса, квалификацию персонала и так далее.

Были взяты образцы канатов и выполнены сертификационные испытания в аккредитованной лаборатории в присутствии комиссии Органа по сертификации. Соответствие производства и продукции заявленным требованиям подтверждено. По результатам выданы сертификаты, которые будут действовать до 2027 года.

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