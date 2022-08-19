В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по Столярному переулку

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут последовательно перекрывать движение ...

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на пяти улицах

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на участке, где Алма-Атинский ...

В Екатеринбурге с 21 июля по 11 августа будет перекрыто движение по Алма-Атинскому переулку

В Екатеринбурге в течение двух месяцев будут закрывать движение по Столярному переулку и улице Счастливой

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Екатеринбурге в связи со строительством наружных сетей дождевой канализации и сетей ...