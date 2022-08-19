В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по Столярному переулку

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге с 12 декабря 2022 года до 20 января 2023 года будет ограничено движение автотранспорта по Столярному переулку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отмечается, что на данном участке сотрудники АО «Специализированный застройщик «АТЛАС Для Тебя» будут проводить работы по строительству наружных сетей дождевой канализации.
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут последовательно перекрывать движение ...22.06.2022 В Екатеринбурге с 21 июля по 11 августа будет перекрыто движение по Алма-Атинскому переулку
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УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В Екатеринбурге с 18 мая по 1 июня будет ограничено движение транспорта по ...