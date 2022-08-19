УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по Столярному переулку

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге с 12 декабря 2022 года до 20 января 2023 года будет ограничено движение автотранспорта по Столярному переулку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что на данном участке сотрудники АО «Специализированный застройщик «АТЛАС Для Тебя» будут проводить работы по строительству наружных сетей дождевой канализации.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.08.2022 В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на пяти улицах

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут последовательно перекрывать движение ...

22.06.2022 В Екатеринбурге с 21 июля по 11 августа будет перекрыто движение по Алма-Атинскому переулку

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на участке, где Алма-Атинский ...

30.05.2022 В Екатеринбурге в течение двух месяцев будут закрывать движение по Столярному переулку и улице Счастливой

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Екатеринбурге в связи со строительством наружных сетей дождевой канализации и сетей ...

17.05.2022 В Екатеринбурге на месяц ограничат движение транспорта по переулку Столярному

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Екатеринбурге в период с 15 июля по 15 августа будет закрыто движение транспорта по ...

04.05.2022 В Екатеринбурге на две недели ограничат движение по Алма-Атинскому переулку

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В Екатеринбурге с 18 мая по 1 июня будет ограничено движение транспорта по ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (677)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18