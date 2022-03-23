Компанию «СК-Энергоактив» из Каменска-Уральского через суд обязали погасить долги за сверхурочную работу

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. ООО «СК-Энергоактив» из Каменска-Уральского через суд обязали погасить долги по оплате сверхурочных работ. Задолженность перед шестью сотрудниками превысила 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство провело проверку после обращения одного из работников и подтвердило факт наличия долга. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении директора возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Поскольку организация не устранила нарушения, прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность по зарплате и компенсацию за задержку. Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора.
УрБК, Челябинск, 23.03.2022. В ходе проверки исполнения трудового законодательства в ООО ЧОП «Гридъ» сотрудники ...27.12.2021 Свердловская прокуратура добилась погашения 1 млн рублей долгов по зарплате перед работниками МУП «Автоперевозки»
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. Прокуратура Свердловской области добилась погашения долга по зарплате в размере более 1 ...14.12.2021 УК «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского накопила перед сотрудниками долги по зарплате в 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Управляющая компания «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского после вмешательства ...02.05.2017 Руководство «Уральского завода нефтяного и металлургического оборудования» обязали погасить долг по зарплате в размере 942 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2017. В Артемовском руководство «Уральского завода нефтяного и металлургического ...30.05.2016 В Березовском компанию «Генерация НГО» обязали выплатить долги по зарплате на сумму 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2016. В Березовском ООО «Генерация НГО» обязали выплатить сотрудникам задолженность по ...