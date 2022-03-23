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Компанию «СК-Энергоактив» из Каменска-Уральского через суд обязали погасить долги за сверхурочную работу

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. ООО «СК-Энергоактив» из Каменска-Уральского через суд обязали погасить долги по оплате сверхурочных работ. Задолженность перед шестью сотрудниками превысила 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения одного из работников и подтвердило факт наличия долга. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении директора возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Поскольку организация не устранила нарушения, прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность по зарплате и компенсацию за задержку. Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора.

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