Компанию «СК-Энергоактив» из Каменска-Уральского через суд обязали погасить долги за сверхурочную работу

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. ООО «СК-Энергоактив» из Каменска-Уральского через суд обязали погасить долги по оплате сверхурочных работ. Задолженность перед шестью сотрудниками превысила 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство провело проверку после обращения одного из работников и подтвердило факт наличия долга. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении директора возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».



Поскольку организация не устранила нарушения, прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность по зарплате и компенсацию за задержку. Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора.