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Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре 2022 года составил 999 тыс. 256 руб. Это на 5,7% меньше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 060 тыс. 218 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 17-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,59 млн руб.), Московская область (1,44 млн руб.), Санкт-Петербург (1,42 млн руб.), Ленинградская (1,25 млн руб.) и Новосибирская (1,18 млн руб.) области.

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизился размер выданных автокредитов во Владимирской (минус 9%) и Саратовской (минус 8,6%) областях, Татарстане (минус 8,2%), Ленинградской области (минус 8,1%) и Москве (минус 7,9%).

В целом по стране средний размер выданных в октябре автокредитов составил 1,08 млн руб., что на 6,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (1,15 млн руб.).

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