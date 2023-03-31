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Вчера, 15:00

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 5,4%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте составил 1 млн 206 тыс. 322 руб. Это на 5,4% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 144 тыс. 093 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 17-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,81 млн руб.), Московская область (1,61 млн руб.), Санкт-Петербург (1,59 млн руб.), Ленинградская (1,46 млн руб.) и Новосибирская (1,37 млн руб.) области.

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Нижегородской (на 11,6%), Тюменской (на 11,5%), Саратовской (на 10,5%), Самарской (на 10,5%) и Новосибирской (на 10,3%) областях.

В целом по стране средний размер выданных в марте автокредитов составил 1,28 млн руб., что на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,22 млн руб.).

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