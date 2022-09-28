В бюджет Екатеринбурга в 2022 году поступит 11 млн рублей доходов от платных парковок

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Поступления в бюджет Екатеринбурга от платных парковок в 2022 году составят 11 млн руб. Это в два раза больше прошлогоднего уровня (5,5 млн руб.), сообщил ТАСС заместитель главы города Алексей Бубнов.



По словам замглавы Екатеринбурга, в настоящее время уровень загрузки платных парковок составляет 85%. В прошлом году показатель на некоторых участках достигал 100%. Алексей Бубнов связывает изменения с применением новой системы штрафов за неоплаченное машино-место.



Замглавы города рассказал, что на сегодняшний день в городе создано 2,6 тыс. платных парковочных мест. В следующем году их количество планируется удвоить.