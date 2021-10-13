Свердловская область в опережающем порядке получит 126 млн рублей на развитие инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Свердловская область в 2022 году получит 125 млн 917,5 тыс. руб. на создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в рамках программ развития жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Изначально эти деньги были предусмотрены в бюджетах на 2023-2024 годы, однако их решили направить уже сейчас, поскольку возведение ряда объектов в регионе идет с опережением планов.
Помимо Среднего Урала, опережающее финансирование получат Белгородская, Оренбургская, Курганская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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