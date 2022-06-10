Россияне могли перепродать на сером рынке около 5 тонн инвестиционного золота

УрБК, Москва, 29.11.2022. После отмены НДС в 20% на покупку золотых слитков в марте 2022 года россияне могли перепродать на сером ювелирном рынке примерно 5 т инвестиционного золота. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию ювелиров.



Инвестиционными или мерными золотыми слитками называют золото 999-й пробы без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Оно продается в слитках от 1 грамма до 1 кг. На 29 ноября Банк России установил курс золота в 3 тыс. 422 руб. за грамм. Золотые слитки продаются в банках или специализированными продавцами, чей перечень можно найти на сайте Федеральной пробирной палаты.