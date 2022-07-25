Депозиты становятся выгоднее

С третьей декады сентября по вторую декаду ноября 2022 года максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла с 6,541% до 7,061%. Это первый с весны случай, когда показатель демонстрировал стабильный рост в течение почти двух месяцев.



Напомним, что 28 февраля совет директоров Банка России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Вслед за этим подскочили ставки по банковским депозитам, в пике они достигали 22% годовых, правда только на краткосрочных вкладах со сроками до трех месяцев. Уже со следующей декады они стабильно шли на спад. К концу июля проценты по вкладам опустились ниже 7%, а низшая точка (с весны) была достигнута как раз в третьей декаде сентября — 6,541%. После этого показатель вновь пошел вверх. Все это происходило на фоне смягчения монетарной политики ЦБ. В последний раз, 28 октября, регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.



«Ставка по вкладам начинает расти только в двух случаях: если у банков существует проблема с ликвидностью и они хотят привлечь деньги населения, а не взять где-то в других банках или у ЦБ. Понятное дело, что 0,5% роста — это не так много, но динамика показывает разворот. Сейчас рынок «прайсит» [учитывает в цене] и ожидает либо повышения, либо сохранения ставки Банка России на прежнем уровне. Поэтому банки повышают ставку, чтобы привлечь деньги населения. Это возможно только в том случае, если они ожидают дальнейшего взращивания инфляции и соответственно уменьшения денег на руках у населения. Они готовы приплачивать за то, чтобы эти деньги люди хранили не в матрасах, а на депозитах», — объяснил финансовый аналитик Виталий Калугин.



С ним отчасти согласен финансовый аналитик Григорий Вахитов. Он отмечает, что банки не ждут дальнейшего снижения ключевой ставки. В то же время конкуренция на рынке вкладов сохранилась.



«Раз у вас основной поставщик оптовых денег говорит, что цены снижаться не будут, то остается необходимость конкурировать на розничном рынке. Банки идут во вклады. Соответственно, они вынуждены давать ставку, близкую к ставке рефинансирования», — считает эксперт.



Говоря об эффективности данного инструмента, аналитик отмечает, что с точки зрения сохранения денег «вкладу замены нет». В. Калугин и вовсе считает, что о различных рискованных способах инвестирования можно забыть, поскольку «парадигма этого кончилась в январе текущего года». Сейчас смысл есть только во вкладах и облигациях федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Минфин РФ, утверждает эксперт.



«Дело в том, что сейчас годовые облигации Минфина РФ, которые не облагаются НДФЛ, находятся где-то на уровне 9%. Я осознаю, что многие не понимают, как это сделать. Но одалживать деньги государству в лице Минфина выгоднее, чем банкам, частным компаниям. Проще купить ОФЗ Минфина и через год получить 9% годовых, чем отдавать банку. Но опять же это не для всех. К сожалению, долговой рынок задает ставки, под которые коммерческие банки вынуждены подстраиваться», — рассудил он.



Слова В. Калугина об отсутствии эффективных инструментов подтверждают тенденции текущего года. В последнюю неделю индекс Мосбиржи сохраняется в районе 2 тыс. 200 пунктов, хотя его пик в 2022 году составлял 4 тыс. 284 пункта. Причем часть иностранных акций заблокирована, а неквалифицированным инвесторам ограничили торги ими. Вклад в доллар США и евро и вовсе можно назвать «токсичным» вложением. Причиной этому стал постоянный риск, что валютные счета могут заморозить в связи с санкциями. К тому же российские банки ввели комиссию за хранение американской и европейской валют. Остается рынок недвижимости, но он значительно «перегрет», плюс это дорогостоящее вложение.



Отдельно отметим, что основной скачок инфляции в России произошел весной, а в последние месяцы и вовсе наблюдается дефляция. Соответственно, есть вероятность, что если положить деньги на вклад в ближайшее время, то процентная ставка сможет «перебить» инфляцию. Однако финансовые аналитики относятся к этому скептически.



«Гипотетически ставки по вкладам могут обойти инфляцию. Тут вопрос больше зависит от того, какие шаги будут предприниматься нашим правительством. Если в дальнейшем планируется снижать ставку, то инфляция может выйти из-под контроля, как это было в тех же США. У нас рынок как таковой небольшой. Нужно стерилизовать ту излишнюю денежную массу, которая в государстве есть. А так как у нас государство — экспортер и текущая экспортная выручка превышает импорт, соответственно, нет возможности стерилизовать за счет притока импортных товаров. Вынуждены стерилизовать это за счет высоких ставок, чтобы это не вошло в экономику, не взвинтило цены и не увеличило инфляцию. Получается парадокс», — считает Г. Вахитов.



В. Калугин полагает, что шансов «обогнать» инфляцию с помощью вкладов нет. Инфляционные ожидания населения по опросам превышают 12%. Плюс сам Банк России говорил в своих отчетах, что проинфляционные факторы начинают превалировать. Это означает, что ЦБ будет повышать ставку в следующем году, заключил аналитик.



В итоге получается, что банковские вклады показывают себя как эффективный «консервативный» инструмент. Он склонен к тому, чтобы устойчиво показывать себя в кризисы и условиях нестабильности. Однако следует понимать, что даже при всей устойчивости он не «бьет» инфляцию и, по мнению аналитиков, так может этого и не сделать. Все это позволяет вкладам быть хорошим инструментом для сохранения денег, но не для их приумножения.