Число обращений в свердловский Роспотребнадзор о защите прав потребителей за год выросло на 15%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В январе-сентябре 2022 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 8 тыс. 772 обращения о защите прав потребителей. Это на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, причинами роста количества обращений стали отмены рейсов, экономическая обстановка, односторонние отказы продавцов продать товар по изначально определенной цене.
При этом 41% обращений касался сферы торговли, 59% — сферы услуг (в прошлом году — 31% и 69% соответственно).
За девять месяцев текущего года в судах рассмотрено 169 дел, в которых надзорный орган предоставлял заключения, удовлетворено 168 исковых заявлений (99,4%).
Общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации Управлением мер судебной защиты прав потребителей, составила 42,9 млн руб. (в прошлом году — 29 млн руб.).
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