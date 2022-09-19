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Вчера, 16:04

Каждый третий россиянин стал больше экономить на еде

УрБК, Москва, 28.11.2022. 24% опрошенных россиян уверенно заявили, что начали больше экономить на еде с марта текущего года. Еще 11% скорее согласны с этим утверждением. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «Прайм».

51% опрошенных не согласны или скорее не согласны экономить на продуктах питания.

Среди респондентов, которые стали экономить на еде, самую большую долю занимают возрастные категории от 18 до 24 лет (26%) и от 35 до 44 лет (22%).

Также в исследовании говорится, что 32% респондентов стали больше экономить на походах в парикмахерские, салоны красоты, а также на покупке косметики.

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