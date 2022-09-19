ВЦИОМ: Доля имеющих банковские вклады россиян выросла до 30%

30% опрошенных россиян имеют банковские вклады, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Этот показатель является максимальным за последние десять лет. Например, в 2013 году вклады были у 28% граждан, в 2017 году — у 25%.



Также аналитики рассказали, что россияне стали больше доверять банковской системе.



«С 2009 года уровень доверия россиян банкам вырос в два раза и достиг максимума: сегодня почти половина опрошенных ответили, что доверяли и доверяют банкам — 46%», — отметили аналитики ВЦИОМ.



Добавим, что 22% граждан не доверяют финансовым организациям (в 2009 году таких было 33%).