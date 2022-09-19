ВЦИОМ: Доля имеющих банковские вклады россиян выросла до 30%

УрБК, Москва, 05.12.2023. 30% опрошенных россиян имеют банковские вклады, свидетельствуют результаты исследования ...19.09.2022 ВЦИОМ: Более половины россиян стали больше работать
УрБК, Москва, 19.09.2022. 53% опрошенных россиян отметили, что в последние несколько лет стали работать больше. Об этом ...13.01.2021 ВЦИОМ: 36% опрошенных россиян негативно оценивают текущую экономическую ситуацию
36% опрошенных россиян негативно оценивают текущую экономическую ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют результаты ...13.01.2021 ВЦИОМ: 36% опрошенных россиян негативно оценивают текущую экономическую ситуацию
УрБК, Москва, 13.01.2021. 36% опрошенных россиян негативно оценивают текущую экономическую ситуацию в стране. Об этом ...18.09.2017 ВЦИОМ: 44% россиян ожидают скорого наступления банковского кризиса
УрБК, Москва, 18.09.2017. Почти половина (44%) россиян ожидают возникновения банковского кризиса в ближайшие два-три ...